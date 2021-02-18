رغد صدام حسين تكشف معلومات جديدة عن مشهد إعدام والدها

كشفت رغد صدام حسين، عن عدم مشاهدة مشهد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حتى يومنا هذا.









وقالت رغد صدام حسين في حوارها مع فضائية العربية السعودية إن مشاهد إعدام الرئيس العراقي الراحل لم تكن سهلة، وكانت متوقعة، قائلة إنها لم تشاهد مشهد الإعدام.











وأضافت: "لم أتوقع في يوم من الأيام القبض على والدي على يد الجنود الأمريكيين"، مضيفة: "واضح من حركته البطيئة وتصرفاته أنه كان مخدرًا".











وتابعت: "أرادوا أن يخيفوا كل من في السلطة وكل من يعارض سيكون الأمر بالمثل"، وأضافت "المشهد تمثيلي. تألمت كثيرًا عندما رأيت المشهد".









وأشارت إلى: "لم يفكر الرئيس صدام حسين أن يترك العراق وفخرٌ لنا أنه لقي نهايةً كهذه، نافية وجود وساطات لإطلاق سراحه قبل الاعدام".



