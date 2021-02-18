قرار عاجل من وزير التعليم لحسم مصير طلاب الدبلومة الامريكية





وقال وزير التربية والتعليم ان هناك فترة سماح لمدة 6 شهور من 15 فبراير 2021 حتى 15 اغسطس 2021 لطلاب G11 , G12 وليس بأثر رجعي.





وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يعتد بإمتحانات السات بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية.





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب G11,G12 بالـ Matching أو الــ super matching عبر نظم التقييم المختلفة.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات الدبلومة الامريكية ، الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية .