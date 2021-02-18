ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم لحسم مصير طلاب الدبلومة الامريكية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:53 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات الدبلومة الامريكية ، الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية .

وقال وزير التربية والتعليم ان هناك فترة سماح لمدة 6 شهور من 15 فبراير 2021 حتى 15 اغسطس 2021 لطلاب G11 , G12 وليس بأثر رجعي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يعتد بإمتحانات السات بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب G11,G12 بالـ Matching أو الــ super matching عبر نظم التقييم المختلفة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري