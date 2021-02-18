يوتيوبر صينية: شاهدت مسرحية مدرسة المشاغبين وسأنشر فيديو لتقليد عادل إمام

أكدت اليوتيوبر أسيا، من الصين، أن الكوميديا المصرية ليس له حدود، ونفهم الكوميديا السورية والمصرية، لأن الكوميديا تصل من خلال الحركات.





وأضافت أسيا خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنني اخترت دراسة اللغة العربية لإعجابي بالحضارة المصرية العريقة.





وتابعت اليوتيوبر الصينية "شاهدت مسرحية مدرسة المشاغبين وسأنشر فيديو لتقليد جديد لعادل إمام".





وأشارت أسيا إلى أن الكوميديا لا تختلف بين الأقطار وليس لها حدود، موضحة أنها تشعر بالفرحة وبحركات ونظرات عادل إمام وهذا شئ عظيم، وتتمنى مقابلته.