وكيل سياحة البرلمان: نحظى باستقرار أمني وصحي يدفعنا لزيادة الرحلات مع روسيا

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بعد غياب دام لما يقرب من 5 سنوات، خطوة إيجايبة لدعم حركة السياحة المصرية وبث روح النشاط مجددا بعد تأثر المنشآت السياحية بشكل كبير إثر أزمة كورونا.









وأضاف "هندي" لـ "صدى البلد" أنه في الأيام الأخيرة استقبلت الدولة وفدا روسيا معنيا بالإشراف علي الوضع الصحي والأمني بمختلف المطارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تمتلك أعلى درجة من الأمان علي مختلف الأصعدة سواء كانت سياسية أو صحية مما يجعلها تستحوذ علي الثقة دائما.









ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الراهنة تشهد عدة مبادرات لدعم السياحة كانت أبرزها مبادرة "شتي في مصر" وهذا يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال باعتباره مصدرا رئيسيا من مصادر توفير العملة الأجنبية.









واختتم النائب حديثه، قائلا : أول الغيث قطرة، فمن المتوقع بنهاية أزمة كورونا عودة في غاية النشاط ولا سيما بعد التجهيزات الاستباقية التي تجري بالفترة الراهنة لاستئناف حركة السياحة تعويضا للخسائر التي لحقت بسبب الجائحة.









ووافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015 .









وصرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب.





وأشار نوير الى أن وفدا روسيا مكونا من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.









وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى ، بشرط عدم توجه الركاب الروس الى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بريا فقط.