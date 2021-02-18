ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل سياحة البرلمان: نحظى باستقرار أمني وصحي يدفعنا لزيادة الرحلات مع روسيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:24 م
النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي وكيل مجلس النواب
Advertisements
سماح أنور
قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بعد غياب دام لما يقرب من 5 سنوات،  خطوة إيجايبة لدعم حركة السياحة المصرية وبث روح النشاط مجددا بعد تأثر المنشآت السياحية بشكل كبير إثر أزمة كورونا.


وأضاف "هندي" لـ "صدى البلد" أنه في الأيام الأخيرة استقبلت الدولة وفدا روسيا معنيا بالإشراف علي الوضع الصحي والأمني بمختلف المطارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تمتلك أعلى درجة من الأمان علي مختلف الأصعدة سواء كانت سياسية أو صحية مما يجعلها تستحوذ علي الثقة دائما.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الراهنة تشهد عدة مبادرات لدعم السياحة كانت أبرزها مبادرة "شتي في مصر" وهذا يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال باعتباره مصدرا رئيسيا من مصادر توفير العملة الأجنبية.


واختتم النائب حديثه، قائلا : أول الغيث قطرة، فمن المتوقع بنهاية أزمة كورونا عودة في غاية النشاط ولا سيما بعد التجهيزات الاستباقية التي تجري بالفترة الراهنة لاستئناف حركة السياحة تعويضا للخسائر التي لحقت بسبب الجائحة.


ووافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015 .


وصرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب.
 

وأشار نوير الى أن وفدا روسيا مكونا من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.


وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى ، بشرط عدم توجه الركاب الروس الى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بريا فقط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسكو تطل من جديد على منتجعات مصر السياحية .. تفتيش روسي مرتقب بمطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال أيام

برلمانى يوضح موعد قدوم أفواج سياحية من روسيا

تفتيش روسي مرتقب بمطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال أيام .. نواب: الدولة رسّخت علاقات قوية مع موسكو.. واستقرار الوضع الآمني السبب الأول في عودة الرحلات

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

استعدادا لاستئناف الرحلات المباشرة .. تفاصيل أسبوع تفتيش روسي بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

السفير الروسي بالقاهرة: نتلقى طلبات كثيرة من مواطنينا للسماح بالسفر إلى مصر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزير التعليم لحسم مصير طلاب الدبلومة الامريكية

بعد عرض الحلقة الأخيرة.. استياء المشاهدين من مسلسل لؤلؤ

رسميا.. استئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في مارس

هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟ القرارات كاملة

3 حالات لإخلاء الشقة المؤجرة.. تعديلات على قانون الإيجار القديم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

مواصفات تويوتا برادو وأسعارها في السوق السعودي