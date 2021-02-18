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توك شو

مؤلف "السرب" يكشف عن كواليس فكرة الفيلم ومصدرها..فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:20 م
فيلم السرب
فيلم السرب
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محمود محسن
اكد السيناريست عمرو عبد الحليم مؤلف فيلم السرب أن فكرة الفيلم قد جاءت بداية من الحرب على الإرهاب مشيرا أن تلك الحرب كانت منذ 6 سنوات والرئيس عبد الفتاح السيسي يحاربه بداية من ضربة درنة الأولى والثانية.

وأضاف عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك ضربات حقيقية قامت بها مصر ضد الإرهاب سواء في سيناء أو في درنة مشيرا إلى ان هذا الدور الفعال للقوات لمسلحة والتضحيات كان يجب أن تنعكس على أي مواطن.

وتابع مؤلف فيلم السرب أنني وجدت نفسي أنني يجب أن أكون مشارك في تلك الأعمال فبدأت في العمل على الفكرة وطرحتها على الأجهزة المعنية وإدارة الشئون المعنوية التي دعمتها بشكل كبير.

وأشار عبد الحليم إلى أن مصر تفعل ولا تقول مثل عدد من الدول والتي تكتب على جواز السفر الخاص بها ولكن الأدارة المصرية دائما ما تدعم الجاليات المصرية وتعمل من أجلهم.
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