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توك شو

مصطفى بكري: فيلم السرب قدم ملحمة بطولية كبيرة.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:35 م
فيلم السرب
فيلم السرب
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري "رأينا من خلال فيلم السرب استعادة مصر لمركزها الثقافي والفكري من عرض بطولات حقيقية لأبطالنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار، أن الملحمة التي تم تقديمها من العمل الفني "السرب" يجسد كيف استطاعت قواتنا المسلحة الثأر لشهدائنا الأقباط الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن الفيلم يعرف الناس تضحيات القوات المسلحة والشرطة ضد الأعداء الذين يتربصون بمصر مستكملا الأعمال الفنية الرائعة بعد فيلم الممر ومسلسل الاختيار.

وأشار بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بعد الحادث أن مصر تحتفظ بنفسها بحق الرد وهو ما ظهر في أقل من 24 ساعة حدوث الضربة الجوية ودك معاقل الإرهاب في ليبيا. 
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