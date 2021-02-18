إصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بمدينة دالاس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، إصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.





وأكد قائد شرطة مدينة دالاس الأمريكية وفق شبكة فوكس نيوز أن الضابطين أصيبا في إطلاق نار بالمدينة، عقب انتقالهما إلى موقع الحادث إثر بلاغ عن إطلاق نار بالمنطقة.





وأضافت الشرطة أن إطلاق النار لا يزال نشطا في المنطقة، حيث جاء اطلاق النار عقب بلاغ عن عنف عائلي في مدينة دالاس الأمريكية.





وانتقلت قوات الشرطة الأمريكية وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث.



