قبل العملية.. أطعمة يمكن تناولها بعد طى المعدة الدقيق

أكد الدكتور أحمد شبانة إستشارى جراحات المناظير والسمنة، مبتكر عملية التكميم الدقيق فى مصر، أنه بعد عملية كشكشة المعدة وطي المعدة الدقيق لا يستطيع المريض الأكل مباشرة، ولكن يجب أن يتبع نظاما محددا حتى يتمكن من الأكل الطبيعي.









ونصح أحمد شبانة المريض بعد عملية تكميم المعدة أو قص المعدة أو كشكشة المعدة الدقيق وعملية طى المعدة الدقيق، باتباع نظام غذائي محدد لمساعدة المعدة على الشفاء والتعافي بدون مضاعفات أو آثار جانبية خطيرة، حيث يمكنه بدء الأكل الطبيعي في فترة لا تقل عن شهر بعد العملية ووفقا للجدول الذي يحدده الطبيب المعالج.









وقال أحمد شبانة: يتكون الاكل بعد التكميم بشهر من بعض الأطعمة الخفيفة التي يمكن إضافتها للطعام تدريجيا، حيث يمكن إضافة بعض قطع اللحوم الطرية، والخضراوات جيدة الطهي، وشرب نحو لترين من المياه يوميا والسوائل، وكذلك ينصح خلال هذه الفترة بتقسيم الوجبات على ثلاث وحتى 6 وجبات صغيرة، مع التركيز على مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل بياض البيض والسّمك والجبن خالي الدسم وكذلك الخضروات.





وأوضح أحمد شبانة أن وجبة الأرز واحدة من الوجبات الرئيسية على المائدة المصرية والعربية، لكن يجب الحذر عند تناوله بعد عملية التكميم حيث يمكن للمريض تناول الأرز بعد شهرين من بعد التكميم، حتى تكون المعدة قد التأمت تماما وتأهلت وفقا لحالتها وحجمها الجديد، خاصة أنه يبدأ إضافة بعض الأطعمة الصلبة إلى الوجبات بعد نهاية الاسبوع الرابع بعد العملية.