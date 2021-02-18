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سيارات

لو مقيم في الإمارات.. أفضل سيارة سيدان يمكنك شراءها

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
مهما تنوعت موديلات السيارات يبقى الموديل السيدان هو الخيار الأول عند الشراء، ويبحث دائما المقيمون في دول الخليج عن أفضل السيارات السيدان خاصة إذا كان في مرحلة الشباب وتعتبر سيارة فولفو S60 هي من أفضل الموديلات في الخليج خاصة في الإمارات سعر السيارة في سوق الإمارات 124 ألف درهم.

مواصفات فولفو S60

تستمد السيارة قوتها بمحركT8 المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in بقوة إجمالية 390 حصان، كما يتم توجيه القوة لعجلات الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتعتمد السيارة على محركي بنزين تربو بقوة 190 حصان في الموديل T4 و250 حصان في الموديل T5.

بالنسبة لعوامل الأمان السيارة متوفرة من خلال نظام ABS  الذي يساعد في ثبات السيارة ومنعها من الانزلاق، مع توفير نظام  ESPللثبات الإلكتروني.


السيارة توفر نظام قفل العجلات الأربعة، بالإضافة إلى نظام التعليق الصلب المطور والمقدم بأعلى التقنيات التي قد تساعد في تفادي الحوادث من خلال نظام الثبات العالي الذي قد تقوم بتقديمه تتمتع السيارة  بوسائد هوائية للراكب والمرافق، حصلت السيارة على جائزة أفضل سيارة من حيث توافر الأمان بها.
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