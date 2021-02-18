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رياضة

جماهير الزمالك تحتفل بفوز فريق كرة اليد على الأهلي في دوري المحترفين

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:53 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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مصطفى كرم

احتفلت جماهير نادي الزمالك بفوز فريق كرة اليد على النادي الأهلي في منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين.


وتصدر هاشتاج #ملوك_الصالات قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏احنا ملوك اليد في مصر مبروك الكوماندوز ملوك الصالات" و"‏عندنا افضل جيل هاند بول عندنا كباتن يد تستاهل الاهتمام والتقدير عندنا فى افريقيا فريق هاند بول زملكاوي يلقبون ب ملوك الصالات وان شاء الله يفرحنا انهارده #كومندوز_الزمالك_ديما_عالموعد".


وقال آخرون "‏مبروك علينا المكسب يا رجاله وان شاء الله اللي جاي كله مكسب .. بالتوفيق " و"‏الف مبرووك كوماندوز كرة اليد الفوز على الاهلي رجال في اصعب الظروف بيتألقوا مبروووك المدرب القدير حسين زكي وحسن يسري ولجمهور الملكي العظيم".

حقق نادى الزمالك الفوز علي منافسه الأهلي بنتيجة 28-27  في المباراة التى أقيمت علي الصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين.


الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي علي الزمالك بنتيجة 15-14. 

بهذه النتيجة يتساوي الزمالك مع الأهلي في النقاط بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة لكل منهما.

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