من بينها مصر.. الكويت تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول رعايا 30 دولة

حددت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادرها قائمة الدول الـ 30 التي يتوجب قضاء رعاياها مدة 14 يوما في دولة ثالثة من الدول غير المحظورة كحجر إلزامي .





وبحسب المصدر فقد شملت قائمة الدول الـ 30 كلا من : الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين، وسورية، وإسبانيا، والبوسنة والهرسك، وسريلانكا، ونيبال، والعراق، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، ومصر، ولبنان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومينيكان، وكوسوفو.





وكان قرارا قد صدر اليوم من الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، اعتبارًا من 21 فبراير الجاري، في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة.





وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد قالت الإدارة في تعميمها الصادر لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بشأن عدم السماح بصعود الطائرة للركاب القادمين إلى الكويت، إلا بعد التسجيل بمنصة «كويت مسافر».





وأضافت الإدارة: يتحمل الركاب القادمين تكلفة إجراء عدد (2) فحص PCR على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة «كويت مسافر» أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية».





كما لفتت الإدارة إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة، على أن يستكمل مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.



