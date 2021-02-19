حبس تاجر مخدرات لحيازته 11 كيلو حشيش وهيروين في البساتين

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10 كيلو حشيش وكيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.





وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.





ووجهت أجهزة الأمن ضربة موجعه للمتاجرين في المواد المخدرة، حيث تمكنوا من القبض علي تاجر مخدرات قبل ترويج سمومه على عملائه بالقاهرة.





كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكنوا بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة من ضبط 10 كيلو حشيش وكيلو هيروين ومبلغ مالى وميزان حساس بحوزة عاطل - مقيم فى البساتين وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم.



