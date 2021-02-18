وسط ضحك المرغني.. أشرف عبد الباقى يروي تفاصيل مسرحية "اللوكاندة".. فيديو

خصصت الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث مع أبطال مسرحية "اللوكاندة".





وقال الفنان أشرف عبد الباقى، بطل مسرحية "اللوكاندة" إن المسرحية تتحدث أن هناك شقيقين كلا منهما لديه نصف اللوكاندة، انا الشقيق الأكبر و الفنان دياب الشقيق الأصغر.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " الفنان حمدي المرغنى ابن شقيقى المتوفى فى المسرحية، وله غرفة كونه ابن شقيقنا، و يعيش فى منتصف اللوكاندة".





ولفت إلى أنه فى المسرحية الشقيق الأكبر و البخيل، والذى يرفض دفع أى أموال فى أي شي، ويرفض إعطاء أموال لنجل شقيقه المتوفى، وهو حمدى المرغني، ولكن المرغنى يحصل على الأموال من عمه الأصغر وهو دياب".





وأشار إلى أن الفنانة ويزو متزوجة من شقيقه فى المسرحية وهو دياب، ودخل حمدي المرغنى فى حالة ضحك بدون سبب مما جعل الجميع فى الأستوديو سواء من فنانى المسرحية أو من الجمهور يدخل فى حالة ضحك شديد على الهواء.





وكشف الفنان أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم : المطرب و الفنان محمد دياب، و النجم حمدي الميرغني، و الفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، و الفنان الشاب إبرام سمير، والفنانة نورهان منصور، والنجم أحمد الطماني، و النجم علي حمدي، والفنان وائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.