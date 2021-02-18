فورد موستينج شيلبي GT500 تتنافس مع ماكلارين 765 LT | فيديو

نشرت قناة DRAGTIMES المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، لكلًا من سيارة الصانع الأمريكي فورد باصداره الشهير موستينج شيلبي، والأيقونة الانجليزية الرائعة ماكلارين 765LT.

الإحصائية الأولى من السباق جاءت في ميزان ماكلارين، حيث تفوقت على موستنج بفارق زمني بسيط للغاية قدر بنسبة 0.01 ثانية فقط، ولكن استطاعت فورد أن تحقق نتائج مبهرة في مجريات السباق، ولكن في نهاية السباق جاءت النسخة البرتقالية من مكلارين وهي 765LT المعدلة ،لتحل منفسًا قويًا في هذا السباق المثير.

زودت فورد موستينج شيلبي GT500 بمحرك قياسي مكون من 8 اسطوانات، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 760 حصان، بينما النسخة المشاركة في هذا المقطع حصلت على عدة ترقيات جعلتها تولد قوة اضافية بلغت 1110 حصان، معتمدة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

بينما ينبض قلب محرك ماكلارين 765LT من سواعد محرك ثماني الاسطوانات أيضا V8 بسعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، قادر على انتاج قوة 755 حصان، وقدرت قوتها وفقًا لاختبارات الداينو إلى 850 حصان، مما جعلها تدخل في صراع كبير مع محرك موستنج المعدل.

تأتي كلا من النسختين بالعديد من عوامل الجذب، حيث تمتعوا بتصميم انسيابي يتسم بالشراسة و التحدي، و ظهر ذلك من خلال المصابيح الأمامية والتي جاءت بمظهر حاد، بالاضافة إلى الشبكات الأمامية و منظومة التهوية الخلفية، كما تضم عجلات رياضية أنيقة مدعومة بجنوط معدنية اختلفت من ناحية التصميم.

كما دعمت كلا من فورد موستينج شيلبي GT500 و ماكلارين 765LT بالعديد من أنظمة الأمان و الحماية، إلى جانب وسائل الرفاهية و التحكم، و مقصورة داخلية تتمتع بمقاعد رياضية، و منظومة عادم مزدوجة تضيف لمسات قوية.