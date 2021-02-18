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حوادث

ضبط 7 أطنان مخلل فاسد بمخزن في السويس

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:28 م
مخلل
مخلل
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أ ش أ
 تمكنت مباحث التموين في السويس من ضبط 7 أطنان مخلل فاسد داخل أحد المخازن الموجودة بنطاق حي السويس.

وكان مدير أمن السويس اللواء محمد الألفي تلقى العديد من البلاغات من قيام أحد تجار المخلل المشهورين بتخزين مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بناءً عليه شكل اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، حملة للتأكد من البلاغ الوارد.

وانتقلت الحملة إلى مكان البلاغ وتأكدت من صحة البيانات الواردة وبتفتيشه عثروا على 35 برميلًا كل برميل يزن 200 كيلو جرام ليبلغ الإجمالي 7 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.. وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات .
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