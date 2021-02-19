كيفية اختيار البحث.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان..غدا

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ، ورشة عمل بعنوان « فكرة البحث»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .





اقرأ أيضا :





ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور محمد الشيمي أستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها :





1- ما مدي أهمية البحث ?

2- كيف تبحث عنه؟

3- كيف تصوغ سؤال البحث ?

4- علاقة مقدمة المخطوطة.





وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي و بالمراجعات المنهجية .





تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 19 فبراير، فى تمام الساعة 12:00 مساءً .





كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:







