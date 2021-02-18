الاسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك

كان الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو تغلب على الدراويش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.





واعلنت إدارة الدراويش أن الاحتجاج المقدم إلى الجبلاية جاء بسبب ماقام به أثناء المباراة من عدم توفير الحماية للاعبي الإسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس تجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء مع عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للإسماعيلي.





كما استندت إدارة الدراويش الى العديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة بالسلب وأدت إلى خسارة فريق الاسماعيلي المباراة.





وطالب النادي الاسماعيلي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي حيث عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيمية وبشهاده الخبراء في مبارياته السابقة تسببت في فقدانه للعديد من النقاط.





يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٢٩ نقطة فيما يحل غريمه التقليدي النادى الأهلى فى مركز الوصيف برصيد ٢١ نقطة ويتجمد رصيد الدراويش عند ٨ نقاط.