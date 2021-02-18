ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تبدي استعدادها للتحاور مع إيران بشأن الاتفاق النووي

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:53 م
الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
Advertisements
قسم الخارجي
كشف مصدر فرنسي، عن إبداء الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتحاور مع إيران بشأن الاتفاق النووي، خلال اجتماع مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن. 

فيما هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، البيان الأوروبي الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: "بدلًا من السفسطة وإلقاء العبء على إيران، يجب على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الالتزام بالالتزامات الخاصة بها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب المتمثل في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".

وأضاف: "إجراءاتنا العلاجية هي استجابة لانتهاكات الولايات المتحدة ومجموعة E3. أزل السبب إذا كنت تخشى التأثير".

ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إيران إلى الاحترام الكامل للاتفاق النووي الموقع منذ سنوات.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي إن الجميع يسعى لعدم حصول إيران على أسلحة نووية، مضيفا أنه: "على إيران عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش". 

وأضاف البيان: "سنعزز التعاون الأمني لحماية قواتنا في المهام المشتركة، وقلقون بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب".

وتابع البيان أن تقييد طهران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون خطيرا.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، إن إيران أصبحت بعيدة عن الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم.. إيران تبعث برسالة لـ جو بايدن

بنسبة 20%.. إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم

بعد رفع تخصيب اليورانيوم لـ 20%.. إيران تهدد بإجراءات جديدة فى الملف النووي

أول رد من إيران على بيان الترويكا الأوروبية

كيف سيتعامل بايدن مع الملف الإيراني؟.. إشارات إلى بدء مفاوضات الاتفاق النووي.. طهران ترفع إنتاج النفط لما قبل العقوبات.. تصريحات متضاربة وتحركات من إسرائيل والخليج

بعد تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم.. مكتب روحاني: لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ بشرى تبرز أنوثتها

عدد أسئلة كل مادة ودرجاتها .. تفاصيل رسمية جديدة تحسم جدل امتحانات النقل

ننشر التفاصيل الكاملة لنظام إجراء امتحانات الترم الأول لطلاب التعليم الفني

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

الزمالك يفوز بصعوبة على الأهلي 28-27 في دورى محترفي اليد

احذفه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ بشرى تبرز أنوثتها

بمناسبة يوم بلوتو.. 10 حقائق علمية عن أصغر كواكب المجموعة الشمسية سابقا