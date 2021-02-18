تشميع 42 محلا بدون ترخيص في مدينة الغردقة

أعلن اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة تشميع عدد 42 قرار أنشطة تجارية مخالفه وتدار بدون تراخيص بمدينة الغردقة بحى شمال وجنوب مشدد بضرورة المتابعة اليومية والتفتيش على جميع المحال ورفع الاشغالات التى تعوق الطريق.





شن اليوم اللواء ايهاب رشاد مكاوى رئيس حى جنوب واللواء حامد احمد حامد رئيس حى شمال، بالتنسيق مع مدرية امن البحر الاحمر وقسم شرطة المرافق، حملة لتشميع وإغلاق عدد 42 قرار لغلق محلات تجارية وبايكات تدار بدون تراخيص لمزاولة النشاط بمناطق والوفاء والامل بدائرة حى شمال والميناء وحلقة السمك والمدارس بدائرة حى جنوب الغردقة .









وفى سياق آخر أعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة رفع قمامة ومخلفات خلال حملة مكبرة للنظافة بالممشى السياحى .





وقال اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة إنه في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية قامت رئاسة المدينة و بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بعمل حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة.





وأشار وجدى إلى تنفيذ حملة لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة مؤكدًا تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة.





وشدد وجدي على ضرورة متابعة جميع اعمدة الانارة بشوارع المدينة المختلفة وصيانتها وتقديم افضل خدمة للمواطنين حفاظا على حياتهم.





وتمت اعمال صيانة الخلايا الكهربائية بمنطقة الاستاد والباشا والكوثر وطريق المطار وحفر الباطن والممشي السياحي وطريق الأحياء ومجاهد ومتابعة المدخل الشمالي والجنوبي للمدينة.



