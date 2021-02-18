إبراهيم عيسى يوضح المنصب الأخطر في مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أخطر مسئول في مصر هو رئيس إدارة المناهج في وزارة التعليم، وإن المناهج هي التي تشكل وجدان الطفل منذ الصغر، والمنهج له تأثير كبير على أجيال كثيرة في مصر.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المناهج التعليمية تشكل الطفل على هذا النوع من التفكير المكتوب في المناهج، وهي البناء التعليمي والنجاح، ولهذا يمثل خطورة كبيرة، مشيرًا إلى أن نزع النصوص الدينية من مناهج غير دينية تحرك كبير من وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن المناهج تحوي أفكارا تقليدية ومتجمدة، موضحًا أن إدارة المناهج يجب تغييرهم وتكليف الإدارة لمثقفي مصر وكتابها من أجل مناهج حقيقية لاحترام العلم.





وأشار إلى أن رئيس إدارة المساجد في وزارة الأوقاف، أخطر وأكثر تاثيرًا، مؤكدًا أن خطبة الجمعة تأثيرها كبير جدًا على المواطنين، و إننا نتحصل على كل معلومة داخل الخطبة بشكل كبير.