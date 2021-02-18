شاهد.. إنجي علاء وأحمد نادر من كواليس مسلسل كوفيد 25

شاركت السينارست إنجي علاء متابعيها عبر انستجرام بصورة جديدة لها من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني كوفيد 25.



وعلقت انجي علاء على الصورة التي ظهرت بها مع المخرج أحمد نادر جلال قائلة "مع المايسترو المخرج احمد نادر جلال من كواليس تصوير كوفيد-٢٥ تأليفي دعواتكم".





مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان 2021.





وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.