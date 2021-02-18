الأمم المتحدة تعتمد منتدى شباب العالم منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب

قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.









