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فيديو جراف

فيديوجراف.. بـ 2 مليون جنيه.. الطفل سامر المدني يثير الجدل بسيارته

السبت 20/فبراير/2021 - 09:00 ص
مهرجانات سامر المدني
مهرجانات سامر المدني
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منار شعبان
أثار الطفل سامر المدني، مغني المهرجات، موجة كبيرة من الجدل بعد كشفه عن السيارة الفارهة التي يمتلكها من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك وإنستجرام.


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انهالت التعليقات على منشور سامر من قبل متابعيه، والتي انقسمت ما بين مباركين له وآخرين يسخطون على امتلاك طفل في هذه السن لسيارة باهظة الثمن يقدر سعرها بما يقرب من 2 مليون جنيه، في حين أن البعض يعملون طوال حياتهم ولم يستطيعوا شراء سيارة أقل من ذلك بكثير.


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن امتلاك طفل المهرجانت سامر المدني سيارة فارهة من خلال الفيديو جراف التالي.
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