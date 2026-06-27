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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماقي يطلق ألبوم "سمعوني" بأجواء عالمية ويوجه تحية لـ شيرين ورحيم |صور

حماقي
حماقي
محمد زاهر   -  
يارا أمين

اختتم الميجا ستار محمد حماقي مساء أمس الجمعة 26 يونيو من أرينا القاهرة الجديدة فصلا جديدا في تاريخ الحفلات الغنائية العربية بحفل الإطلاق الرسمي لـ الميجا ألبوم  الأضخم في مسيرته "سمعوني" حيث ليلة أجمعت الجماهير والنقاد على وصفها بـ "المرحلة الفارقة" التي رسخت معيارا جديدا لحفلات الـ "لايف" في الشرق الأوسط.


وبمجرد صعود حماقي المسرح تحولت الأرينا إلى منصة عالمية للإبهار البصري والثراء الموسيقي حيث نفذ الحفل بمنظومة تقنية غير مسبوقة في مصر والمنطقة، جمعت بين مسرح حي تفاعلي و إضاءة ديناميكية وسيناريو درامي متكامل من الألعاب النارية بما يليق بقيمة "سمعوني" الذي تحول منذ طرحه إلى ظاهرة فنية تصدّرت تريند المنصات الموسيقية ومواقع التواصل.


قدّم حماقي على مدار ساعتين ونصف معظم أغنيات الألبوم الـ18 لأول مرة بشكل حي بالكامل دون اللجوء إلى خاصية الـ Playback وهو ما عكس حجم الجهد المبذول في البروفات المكثفة مع فرقته الموسيقية قبل الحفل وأكد على مكانته كأحد أبرز الأصوات المتفردة في جيله.

وجاء تقديم أغنيات "سمعوني" في تسلسل درامي محكم حيث انطلق الحفل بـ "بيقولولك إيه" التي أشعلت المدرجات مروراً بـ "مشيتي" و "نقاوة عيني" اللتين حولتا جمهور الأرينا إلى كتلة واحدة من الهواتف المضيئة والأصوات المتآلفة معه كلمة كلمة.

وعقب أدائه لـ "وبحرية" وجه حماقي تحية خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب ووعد جمهور الأرينا بأن تكون ضيفته لتقديمها سوياً في الحفل القادم، في لحظة أثارت تفاعلاً واسعاً.

وتحولت أغنية "سمعوني" إلى نشيد جماهيري رددته الأرينا بأكملها إلى جانب "سيبه يا قلبي" و "اوعي تنساني" و "بلغني" و "يعني إيه" و "قالوا عني إيه" و "حلي حلي"، في تتابع تصاعدي أشعل الحماس حتى اللحظة الأخيرة.

ولم يخل الحفل من استعراض لمسيرة حماقي الفنيةإذ قدم باقة من أنجح أعماله بالتبادل مع أغنيات الألبوم، منها  أجمل يوم، زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، أدرينالين، يا ستار، فات، قدام الناس، واحدة، أم الدنيا في توليفة جمعت بين نضج "سمعوني" وذكريات جيل كامل، في تجربة امتدت لقرابة الساعتين والنصف من البهجة والتفاعل المتواصل.

وحرص حماقي على توجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح الألبوم وخص بالتحية "الحاضر الغائب" الموسيقار الراحل محمد رحيم، مؤكداً أنه افتتح الحفل بأغنية"بيقولولك إيه" تكريما له ودعا له بالرحمة قائلاً: "نحتسبه في الجنة إن شاء الله".

وخص الشعراء والملحنين والموزعين الذين حرصوا على حضور الحفل وكذلك وأسرته وابنته تومي بطلة برومو الميجا ألبوم "سمعوني" قائلا : "كان وشها حلو علينا".

كما شكر حماقي مدير أعماله حمدي بدر وفرقته الموسيقية ومصمم المسرح تامر فوزي،
ومصمم الإضاءة وليد الحريري و و الألعاب النارية لأمير جمعة وفريق التصوير صلاح جودة و محمد أحمد وعلي العتر.

تميز حفل إطلاق ميجا البوم سمعوني منذ اللحظة الأولى كونه علامة فارقة  فمسرح تامر فوزي لم يكن ديكوراً  بل كان كياناً حياً و
لكل أغنية مشهدها البصري الذي يروي قصتها مع حماقي ومع إضاءة وليد الحريري تحولت الأرينا إلى لوحة تتنفس حيث كل جملة موسيقية قابلها كادر ضوئي تفاعلي خطف أنفاس الجمهور".

أما أمير جمعة فصنع نصا ناريا بالكامل ولم تكن الألعاب النارية مجرد بداية ونهاية بل اشتعالات محسوبة بالمللي ثانية مع كل Drop وسماء الأرينا كانت جزءاً من العرض، والجمهور عاشه لذا خرج الحفل كتجربة مسرحية وغنائية وبصرية متكاملة لم تقدم في مصر.

 ووصف عدد من الحاضرين الليلة بأنها "وثيقة فنية لتطور الأغنية المصرية قدم فيها حماقي أعلى مراحل نضجه الصوتي والتعبيري".

يعد "سمعوني" الألبوم العاشر في مسيرة النجم محمد حماقي، ويضم 18 أغنية هي  انا تمام، اوعي تنساني، أيام، بتسألوني ليه، ويحرية، بلغني، بيقولولك إيه، توبة، حبيتك بحياتي، حلي حلي، خلينا، سمعوني، سيبه يا قلبي، يعني إيه، قالوا عني إيه، نقاوة عيني، عمرنا ما نسينا، مشيتي.

وشارك في صناعته كوكبة من كبار المبدعين في العالم العربي منهم الشعراء محمدي، مصطفي ناصر، أمير طعيمة، تامر حسين، رمضان محمد، عزيز الشافعي، غالي المالكي، أيمن بهجت قمر 
.. والملحنون محمدي، عمرو مصطفي، محمد يحيى، وليد سعد، أحمد إبراهيم، علي شعبان، عزيز الشافعي، مالك علي، والراحل محمد رحيم بالإضافة إلى الموزعين  ديفيد آمين، HMK، أحمد إبراهيم، توما، فهد، تميم.

محمد حماقي حماقي القاهرة الجديدة سمعوني بيقولولك إيه وبحرية

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