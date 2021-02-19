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منوعات

اختفى بعد الولادة.. زوج يحرم زوجته من ابنها لسبب غريب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أبلغت سيدة بالغة من العمر 31 عاما،الشرطة عن زوجها بعد هروبه من المنزل و اختطافه إبنهما و قطع الاتصال عن زوجته بسبب رغبتها في تسمية دون الرجوع إليه . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة الثلاثينية، أوضحت أنها اختلفت مع زوجها قبل الولادة بأسبوعين على اسم الطفل، وإصراره على تسميته اسم جده و رفضها التام لذلك . 

أشارت الزوجة أنها تعاني لمدة 3 شهور منذ الولادة بعد أن صدمت صباح احد الايام فور إستيقاظها  و لم تجد كل من الرضيع و والده في المنزل و إختفاء زوجها من كل مكان حتى هاتفه المحمول أغلقه . 

ذكرت الزوجة أن زوجها حذرها قبل الولادة من التصميم على تسمية الطفل باسم غير الذي يريده وو إلا سيخطف الطفل و لن تراه طوال حياتها، و لكنها لم تتخيل أنه سينفذ تهديده بالفعل . 



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