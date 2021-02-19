اختفى بعد الولادة.. زوج يحرم زوجته من ابنها لسبب غريب

أبلغت سيدة بالغة من العمر 31 عاما،الشرطة عن زوجها بعد هروبه من المنزل و اختطافه إبنهما و قطع الاتصال عن زوجته بسبب رغبتها في تسمية دون الرجوع إليه .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة الثلاثينية، أوضحت أنها اختلفت مع زوجها قبل الولادة بأسبوعين على اسم الطفل، وإصراره على تسميته اسم جده و رفضها التام لذلك .





أشارت الزوجة أنها تعاني لمدة 3 شهور منذ الولادة بعد أن صدمت صباح احد الايام فور إستيقاظها و لم تجد كل من الرضيع و والده في المنزل و إختفاء زوجها من كل مكان حتى هاتفه المحمول أغلقه .





ذكرت الزوجة أن زوجها حذرها قبل الولادة من التصميم على تسمية الطفل باسم غير الذي يريده وو إلا سيخطف الطفل و لن تراه طوال حياتها، و لكنها لم تتخيل أنه سينفذ تهديده بالفعل .











