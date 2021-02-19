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محافظات

إصابة ١٠ أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناول وجبة كشرى بالدقهلية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:23 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تسببت وجبة كشرى فى إصابة ١٠ أشخاص من أسرة واحدة بينهم ٤ أطفال بقرية كفر بدواى القديم التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية  بتسمم  عقب تناولهم وجبة الكشري بالمنزل.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بإصابة ١٠ أشخاص من أسرة واحدة بتسمم وإعياء شديد بقرية كفر بدواى القديم التابعة لمركز المنصورة عقب تناولهم وجبة كشرى بالمنزل .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المصابين ١٠ أفراد من أسرة واحدة بينهم ٤ أطفال حيث شعروا  بإعياء شديد وقئ عقب تناولهم وجبة كشرى تم اعدادها بالمنزل .

وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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