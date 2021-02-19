أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل الأسرى بين سوريا وإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه يشكر روسيا على دورها في الوساطة في الاتفاق بين إسرائيل وسوريا لتبادل صفقة الأسرى.





وأضاف نتنياهو في بيان نشره مكتبه على حسابه الرسمي على "تويتر": "متابعة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعود في هذه الأثناء مواطنة إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن اجتازت الحدود السورية وأحتجزت على يد السوريين".





وتابع: "تحدثت مرتين مع صديقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طلبت مساعدته في استعادتها وهو عمل على ذلك، وأود أن أشكره للجهود لاستعادة مواطنين إسرائيليين إلى البلاد. إسرائيل قامت دائما وستقوم دائما بكل ما بوسعها من أجل استعادة مواطنينا".





وأكدت سوريا في ما بعد الإفراج عن أسيرين سوريين هما محمد حسين وطارق العبيدان.



