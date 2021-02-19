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أخبار العالم

أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل الأسرى بين سوريا وإسرائيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه يشكر روسيا على دورها في الوساطة في الاتفاق بين إسرائيل وسوريا لتبادل صفقة الأسرى. 

وأضاف نتنياهو في بيان نشره مكتبه على حسابه الرسمي على "تويتر": "متابعة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعود في هذه الأثناء مواطنة إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن اجتازت الحدود السورية وأحتجزت على يد السوريين".

وتابع: "تحدثت مرتين مع صديقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طلبت مساعدته في استعادتها وهو عمل على ذلك، وأود أن أشكره للجهود لاستعادة مواطنين إسرائيليين إلى البلاد. إسرائيل قامت دائما وستقوم دائما بكل ما بوسعها من أجل استعادة مواطنينا".

وأكدت سوريا في ما بعد الإفراج عن أسيرين سوريين هما محمد حسين وطارق العبيدان.

يأتي الإفراج عن الرجلين في اليوم التالي لنشر وكالة الانباء السورية "سانا" عن تبادل أسرى بين سوريا واسرائيل أتاح الأربعاء الإفراج عن "السورية المناضلة" نهال المقت مقابل إسرائيلية "دخلت إلى الأراضي السورية في منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".
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