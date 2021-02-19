ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسائل إعلام: إيران تتجسس على معارضيها في الخارج من هولندا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشف وسائل إعلام أوروبية أن النظام الإيراني تستخدم خوادم إلكترونية في هولندا للتجسس على معارضيها في الخارج. 

وذكرت صحيفة "أن آل تايمس" الهولندية، أن برنامج "أرجوس" الإذاعي تعقب الخادم الإلكتروني بعد تلقيه معلومات من إيراني يعيش في هولندا.

 وأشارت إلى أن ذلك جاء بسبب بملف استلمه معارض إيراني على تطبيق الدردشة تلجرام، فيما طلب البرنامج من شركة الأمن التحقيق في الملف.

واكتشف البرنامج أن النظام الإيراني كان يحاول اقتحام أجهزة كمبيوتر وهواتف في دول مثل هولندا، وألمانيا، والسويد، والهند.

والخادم يستعمل للقيادة والتحكم. ويستخدم الذين ينشرون البرامج الضارة هذه الأنواع من الخوادم للتحكم في أجهزة كمبيوتر مصابة، لسرقة البيانات على سبيل المثال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تركيا تتجسس على الجيش اليوناني.. تفاصيل اعتقال موظف بالقنصلية التركية في اليونان

جوجل متهمة بالتجسس على دردشات واتساب الخاصة.. إليك الدليل

«مايكروسوفت» تعمل على تصميم رقائق معالجاتها الخاصة المعتمدة على المعمارية «إيه آر إم»

إعلام عبري: الإمارات تعتقل خلية إيرانية خططت لاستهداف سياح إسرائيليين

صحيفة سعودية: مكاتب السفارات الإيرانية في العواصم العالمية "مقار للتجسس"

ترشيحاتنا

هاجر أحمد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

مبادرة بيع قميص فرجاني ساسي.. مدحت شلبي: لو فيه 50 مليون زمالكاوي هنلم قيمة صفقتين

خير الأذكار.. ما تقوله بعد صلاة الفجر والصلوات المكتوبة

3 طرق للحصول على مساحة تخزين أكبر بـ جوجل درايف مجانا

عرضان من كبار أندية أوروبا.. بند في عقد أوباما يتيح له الاحتراف

وكيله: رئيس الزمالك لم يكن يعلم بعدم مشاركة الجزيري في أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن