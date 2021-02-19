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فن

نشرة الفن.. بهاء سلطان يتصدر تويتر.. وموقف إنساني لسعيد صالح تكشف عنه عارفة عبد الرسول

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:37 ص
شروق ايراهيم


نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار الفنية الهامة 



صدى البلدعارفة عبد الرسول تروي موقفا إنسانيا لـ سعيد صالح



روت الفنانة عارفة عبد الرسول موقفا إنسانيا للفنان الراحل سعيد صالح ، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيفيسبوك.


صدى البلدكواليس تصوير مسلسل الطاووس.. صور


يعكف المخرج رؤوف عبد العزيز حاليا على تصوير مسلسله الجديد "الطاووسمن بطولة النجم العربى جمال سليمان وعدد كبير من النجومللعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل بعد أن قطع شوطا كبيرا فى العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.


صدى البلدبهاء سلطان يتصدر تريند تويتر.. شاهد





تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " ودشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج " بهاءسلطان وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : 



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