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الطماطم بـ1.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 19 -2- 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:18 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 19 -2- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل  1.75  جنيه للكيلو

البصل بـ 5 جنيهات للكيلو

البطاطس بجنيهين للكيلو

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو

الكوسة بـ 3.75  جنيه للكيلو

الفلفل رومى بـ 4 جنيهات للكيلو 

الخياربـ 3.5 جنيه للكيلو 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال  4 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
يوسفى 5.5  جنيهات

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وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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