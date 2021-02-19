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مرأة

بأسهل الخطوات.. جددي سفرتك بطريقة عمل بسكويت بالجبنة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:00 ص
طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت بالجبنة
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هاجر هانئ
يعتبر البسكويت بالجبنة من المعجنات الشهية التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقه غير التقليدي، لذا قدمت الشيف  غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا طريقة عمل بسكويت بالجبنة في المنزل.

مقادير بسكويت بالجبنة 
زبدة مذوبة 
بسكوت مملح مفتت
بودرة ثوم 
بودرة بصل 
فلفل اسود 
جبنة كريمي 
ساور كريم 
ثوم مفروم 
شبت 
زعتر أخضر 
زيت زيتون 
كوسة  شرائح
جزر  شرائح
خيار  شرائح
رمان حب 

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طريقة تحضير بسكويت بالجبنة 
-يخلط البسكوت مع الزبدة ويوضع في قالب تارت ويدخل الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي للحصول على القاعدة
-ثم تترك لتبرد
-تخلط الجبنة الكريمي مع الساور كريم وبودرة البصل وبودرة الثوم والفلفل والثوم والشبت والزعتر وقليل من زيت الزيتون للحصول على الحشوة
-توضع الحشوة في القاعدة
-ثم تزين بشرائح الكوسة والجزر والخيار​

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