بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت بالقهوة

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مقادير بسكويت بالقهوة

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ربع كوب زبدة

نصف كوب سكر

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

ربع ملعقة حبهان

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل

لبن حسب الحاجة

تمر للتقديم





طريقة تحضير بسكويت بالقهوة

-يخفق السكر مع الزبدة و القهوة والحبهان والزنجبيل والبيضة

-ثم يضاف الدقيق والبيكينج باودر والفانيليا والملح

-يضاف لبن حتى الحصول على عجينة متماسكة

-تفرد العجينة وتشكل حسب الحاجة

-ثم تطهى في الفرن حتى تمام الطهي

-وتقدم مع التمر



