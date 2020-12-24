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طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
بسكوت السمسم
بسكوت السمسم
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نهى هجرس
يعد البسكويت من المقبلات والوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على مدار اليوم، وتقوم العديد من الأمهات بإعداد البسكويت لأطفالها وفقا للكثير من الوصفات المختلفة.

ونقدم لكم طريقة عمل بسكوت السمسم للشيف نجلاء الشرشابي..

مقادير بسكوت سمسم
3 كوب دقيق 
1 كوب سمسم محمص 
نصف كوب زبدة 
1 كوب سكر 
بيضة 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
ملح 
ماء  للعجن


طريقة تحضير بسكوت سمسم
* يتكرمل السكر على النار حتى يصبح لونه ذهبي

* تضاف الزبدة والسمسم مع استمرار التقليب

* ترفع من النار ويضاف الدقيق وملح وبيكنج صودا ثم يضاف البيض والفانيليا وقليل من الماء للعجن

* ثم يشكل البسكوت ويغمس في سمسم

* ثم يوضع في صاج ويدخل الفرن حتى تمام النضج

* ويقدم بالهنا
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