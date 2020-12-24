طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة

مقادير بسكوت سمسم

3 كوب دقيق

1 كوب سمسم محمص

نصف كوب زبدة

1 كوب سكر

بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملح

ماء للعجن









طريقة تحضير بسكوت سمسم

* يتكرمل السكر على النار حتى يصبح لونه ذهبي





* تضاف الزبدة والسمسم مع استمرار التقليب





* ترفع من النار ويضاف الدقيق وملح وبيكنج صودا ثم يضاف البيض والفانيليا وقليل من الماء للعجن





* ثم يشكل البسكوت ويغمس في سمسم





* ثم يوضع في صاج ويدخل الفرن حتى تمام النضج



