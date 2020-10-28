بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

بسكوت العشر دقائق من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بأسهل الخطوات.
مقادير بسكوت العشر دقائق
بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب زبدة مذابة أو زيت
1 و نصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة كاكاو خام
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-التزيين
شوكولاتة كريمة البندق
مربى
طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق
-في العجانة، تخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف خليط الدقيق مع البيكنج باودر
- يخلطو في العجانة جيدا
-نحضر صاج الفرن ثم يشكل العجين إلى كرات أو حسب الرغبة، وبالنسبة للفانيليا يوضع المربى والكاكاو يحشى بعد النضج
-يدخل الفرن حتى تمام النضج
-ثم يزين بشوكولاتة كريمة البندق أو المربى