بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

مقادير بسكوت العشر دقائق

بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة مذابة أو زيت

1 و نصف كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كاكاو خام





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-التزيين

شوكولاتة كريمة البندق

مربى









طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق

-في العجانة، تخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف خليط الدقيق مع البيكنج باودر

- يخلطو في العجانة جيدا

-نحضر صاج الفرن ثم يشكل العجين إلى كرات أو حسب الرغبة، وبالنسبة للفانيليا يوضع المربى والكاكاو يحشى بعد النضج

-يدخل الفرن حتى تمام النضج

-ثم يزين بشوكولاتة كريمة البندق أو المربى







