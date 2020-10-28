AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:59 م
طريقة عمل بسكوت العشر
طريقة عمل بسكوت العشر دقائق
Advertisements
هاجر هانئ
بسكوت العشر دقائق من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بأسهل الخطوات.


مقادير بسكوت العشر دقائق
بيضة 
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 
نصف كوب سكر بودرة 
نصف كوب زبدة مذابة  أو زيت
1 و نصف كوب دقيق 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
1 ملعقة كاكاو خام 

اقرأ إيضا..


-التزيين
شوكولاتة كريمة البندق 
مربى 


طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق
-في العجانة، تخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف خليط الدقيق مع البيكنج باودر
- يخلطو في العجانة جيدا
-نحضر صاج الفرن ثم يشكل العجين إلى كرات أو حسب الرغبة، وبالنسبة للفانيليا يوضع المربى والكاكاو يحشى بعد النضج
-يدخل الفرن حتى تمام النضج
-ثم يزين بشوكولاتة كريمة البندق أو المربى


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل دونتس بأسهل الخطوات

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الجوافة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سينابون الجلاش

ترشيحاتنا

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

بسبب الشهامة.. بلطجية يشوهون وجه شاب بالغردقة بـ 17 غرزة ..صور

انقطاع الكهرباء وانتشار فرق الإنقاذ.. ماذا يحدث فى الكويت؟

والدة طالب: مينفعش ابني يجيلي جثة بسبب سائق أتوبيس يتعاطى مخدرات ومتهور

ميركل: معدلات قياسية لإصابات كورونا في المانيا

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

وزير التعليم: الصحة العالمية طلبت فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

بـ جمبسوت أنيق.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في الجونة