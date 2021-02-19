"إزاي ندعم بناتنا و أولادنا فى سن المراهقة؟" .. أستاذ بالطب النفسي يوضح

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة باسم المذيع الطفل، وهذه الفقرة يتم اعطاءها للطفل لكى يحاور الضيف، وخلال حلقة اليوم تقوم الطفلة نبيلة طارق، صاحبة الـ 17 عامًا من محافظة الجيزة، بمحاورة، الدكتور محمد حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن المراهقة فى حياة الأبناء، و " إزاي ندعم بناتنا و أولادنا فى سن المراهقة؟".





قال الدكتور محمد حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن فترة المراهقة تكون من سن البلوغ و حتى سن الـ 21 عامًا، موضحًا أن فترة المراهقة لـ البنات تبدأ قبل الأولاد بعامين، ومن الممكن أن نقول أن المراهقة تبدأ من 11 عامًا.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، و نبيلة طارق، أن المراهقة تبدأ بظهور علامات على الشباب، بالنسبة للولد يظهر دقن وشنب، ويكون هناك تخن فى الصوت.





ولفت إلى أن البنت نفس الكلام يحدث لها تغيير فى الصوت، ويصبح ناعمًا، ويتغير جسدها.





وأكد أن الشباب فى مرحلة المراهقة يريدون الانفصال، و العيش بمفرده، وأوضح أن الكثير ممن الشباب الذكور فى الخارج ينفصلون خلال مرحلة المراهقة و يعملون بـ مكان من أجل الحصول على الأموال ويكون له مصدر دخل منفصل عن أسرته.





وأشار إلى أن الدور الأسري مهم فى حياة الأطفال فى الصغر، مؤكدًا أن ذلك ينعكس على العلاقة بين الطفل و الأسرة خلال مرحلة المراهقة.





وأوضح أن العند فى مرحلة المراهقة يعتبر عناد طبيعي وليس عناد مرضى، ولذلك نطالب الأسر بالاقتراب من أبنائهم و عدم حدوث مشكلات.





وأكد أن مشاركة الأسر لـ اهتمامات الأبناء يكون هناك تقارب و تفاهم، ولذلك لعب الاب مع طفله من الأشياء المهمة، معلقًا : " المثل اللى بيقول لو كبر أبنك خويه" مثل مهم.



