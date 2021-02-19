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توك شو

تبطين الترع يوفر 5 مليارات متر مياه.. تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:24 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
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قسم التوك شو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلاميين حسام الحداد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان " تبطين الترع.. مشروع قومي يوفر 5 مليارات متر مياه".

ويعتبر مشروع تبطين الترع من المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وهو ما كان سببا في توجيهه بالانتهاء منه خلال عامين بدلا من 10 أعوام بسبب ما يحققه من توفير نحو 5 مليارات متر مكعب من الموارد المائية المهدرة سواء من نهر النيل أو الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. 

ويقلل المشروع المهدر من المياه التي تتسرب داخل الأرض والجسور، لأن الخرسانة التي يتم التبطين بها تحكم حركة المياه وبالتالي تقلل كثيرًا من تسربها، كما أن الإنجاز اليومي للعمل داخل المشروع يتمثل في تبطين نحو 100 متر من الترع مع استهداف الدولة في خطتها تبطين 7 آلاف كم خلال عامين. 

ويعمل المشروع على منع ظهور الحشائش في الترع وبالتالي فإنها ستصبح نظيفة ما يجعلها توفر موارد للدولة كما أنه يعمل على خلق زراعات جديدة والتوسع الأفقي في الزراعة في ظل التحديات التي تواجهها مصر خارجيا وداخليا، إذ تبلغ حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب سنويا منذ 60 سنة، وبالتالي فإن الرئيس السيسي وجه بتأهيل 7 آلاف كم في السنة المقبلة، وسيجرى الانتهاء من تبطين أكثر من 20 ألف كم بحلول 2024.

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