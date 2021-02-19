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أستاذ ميكروبيولوجي: الأمطار تنظف الهواء من فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور هشام عبد الجواد ، أستاذ الميكروبولوجي، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر مازالت مرتفعة في المستشفيات، ولكن الأعراض خفيفة تنحصر في الرشح والكحة، لافتا إلى ضرورة العزل المنزلي في حالة التأكد من الإصابة بكورونا أو حتى أية فيروس تنفسي .

وأضاف الدكتور هشام عبد الجواد ، خلال مكالمة هاتفية لـ  فضائية "إكسترا نيوز"، أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ، وليس لها تأثير على فيروس كورونا ، والمضادات الحيوية بالبروتوكولات العلاجية ، تكون بغرض مواجهة أية مضاعفات بكتيرية .

وأشار إلى أن المواطنين بدأوا في التعايش مع الإجراءات الاحترازية لكورونا ، موضحا أن ذرات الأتربة في الشتاء تكون محملة بكميات كبيرة من البكتيريا ، وتساعد الأمطار على التصدي لإثارة الأتربة ، وتنظيف الهواء .

ولفت إلى أن فيروس كورونا من أكبر الفيروسات من حيث معدلات الانتشار ، بالمقارنة بفيروسات أخرى، مشيرا إلى أن مناعة القطيع تستوجب أن تكون في العالم كله وليس على مستوى دولة واحدة .
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