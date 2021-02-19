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محافظات

كل جمعة.. استمرار مشروع مُنشطي الرياضة بالأحياء السكنية في سوهاج

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
شارك العشرات من أبناء محافظة سوهاج اليوم الجمعة في مشروع منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، بحي مدينة ناصر.

تقام الفعاليات أسبوعيا في كل جمعة منذ الساعة الثامنة صباحًا تحت شعار "الرياضة أسلوب حياه"، جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد، وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.


وذلك لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر السوهاجية (رجال - سيدات - أطفال)، لجميع المراحل العمرية والفئات المجتمعية وتشجيعهم؛ لممارسة الأنشطة المختلفة (مشي - جري - تمرينات رياضية)؛ وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأفراد.

شارك بالتدريب منشطين رياضيين بالأحياء السكنية، والقائمين على تنفيذ منشطي الرياضة بالأحياء السكنية بسوهاج وهم (الكابتن ياسر شعبان - منسق المشروع - الكابتن  أحمد مساعد - مدرب - الكابتن هشام         - مدرب - الكابتن محمود سامي - مدرب الكابتن هاجر - مدربة).
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