كل جمعة.. استمرار مشروع مُنشطي الرياضة بالأحياء السكنية في سوهاج

شارك العشرات من أبناء محافظة سوهاج اليوم الجمعة في مشروع منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، بحي مدينة ناصر.





تقام الفعاليات أسبوعيا في كل جمعة منذ الساعة الثامنة صباحًا تحت شعار "الرياضة أسلوب حياه"، جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد، وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.









وذلك لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر السوهاجية (رجال - سيدات - أطفال)، لجميع المراحل العمرية والفئات المجتمعية وتشجيعهم؛ لممارسة الأنشطة المختلفة (مشي - جري - تمرينات رياضية)؛ وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأفراد.



