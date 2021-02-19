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منوعات

هكتبه لوحدي.. رجل يهدد زوجته بسبب اسم ابنتهما ثم يعتذر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:19 م
رجل يهدد زوجته بسبب
رجل يهدد زوجته بسبب اسم ابنتهما ثم يعتذر
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يارا زكريا
بسبب جدال على اختيار اسم ابنتهما المستقبلية هدد رجل زوجته بشكل عنيف بأنه سينسب الطفلة له فقط ويحذف اسم والدتها عقابًا لها على رغبتها في تسميتها باسم بعينه.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية يؤكد الزوج أن رغبة زوجته في تسمية الطفلة على اسم صديقتها التي توفيت في يناير الماضي نوعًا من التكريم لها، بينما يراه الزوج أنه تجاهل تام لمصلحة الطفل.

ونبه الزوج أن اسم صديقة زوجته المتوفية سيء للغاية ولا يناسب ابنته، وهو «فيفيان»، مشيرًا إلى رغبته الشديدة في تسمية ابنته اسمًا جميلًا ومناسبًا خاصة أنها طفلهما الثالث.

انتقد الرجل زوجته على أحد الجروبات الشهيرة بموقع «فيسبوك» مع ترك تعليق ساخر وآخر منطقي قال فيه: «أنا لا أوافق على اسمها، وحتى لو حدث ذلك، فأنا أعارض بشدة تسمية الطفل بهذا الاسم المربك».

اشتد الخلاف عندما عرف الزوج من طفلهما البالغ من العمر أربع سنوات برغبة أمه الشديدة في تسمية الطفلة كما تريد وهو اسم لا يستطيع ابنه الأكبر نطقه صحيحًا بل يجده مضحك وهذا قد سبب مشكلة كبيرة بعد التحاقها بالمدرسة. 

وطلب له شخص في أحد التعليقات على المنشور قائلًا: «توقف عن التهديدات المروعة وأدخل حكم بينكما»، ولحسن الحظ استمع الزوج إلى النصيحة، وكتب: «اعتذر لزوجتي عن تعليقاتي، أعلم أنني كنت مخطئًا تمامًا، ومن الأفضل لكلا الوالدين أن يكونا على متن المركب بنسبة 100٪، نحن نقرأ اقتراحاتكم. إنها تحب سيليست وإستل وفيفيان». 

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