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أخبار العالم

حضر زيارة السادات وحذر من حرب أكتوبر.. ماذا تعرف عن رئيس مخابرات إسرائيل العسكرية الأسبق بعد وفاته

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:21 م
يهوشوا ساجي رئيس
يهوشوا ساجي رئيس مخابرات إسرائيل العسكرية الأسبق
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سمر صالح
توفي اللواء المتقاعد رئيس مخابرات إسرائيل العسكرية الأسبق وعضو الكنيست السابق يهوشوا ساجي عن عمر ناهز 87 عامًا.

وخدم يهوشوا ساجي في مناصب مخابراتية هامة، خلال حرب أكتوبر 73 وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب لبنان.

في عام 1977 ، شغل ساجي منصب رئيس قسم الأبحاث في الجيش الإسرائيلي خلال زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس. 

وقال ساجي "لقد حذرنا ، من وجود خطر من أن تشرع مصر في تحرك عسكري ضد إسرائيل"وعارض فيما بعد اتفاق السلام مع مصر.

وعين ساجي قائدًا عسكري كبير، في عام 1979 ، وعارض قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 قائلًا: "سيأتي يوم وسيثبت أنني كنت على حق". 

وفي عام 1983، أُجبر ساجي على الاستقالة ، بعد عدم تصديقه من لجنة كوهين للتحقيق في مذبحة صبرا وشاتيلا .

وشغل ساجي بين عامي 1988 و 1992 ، منصب عضو الكنيست عن حزب الليكود ، وفي عام 1993 وتم انتخابه رئيسًا لبلدية بات يام ، وشغل هذا المنصب حتى عام 2003وفي نفس العام ، تم تعيينه سفيرًا لإسرائيل في الفلبين شغل المنصب حتى عام 2007.
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