قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

أعلنت شبكة قنوات النهار ، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود ، الذي جاء في برنامج " آخر النهار " على لسان الإعلامي تامر أمين ، اثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر، وفق بيانها





وأكدت الشبكة في بيان لها: " أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري ، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات" .





وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس ، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى الا بهن، وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة .





وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر ، وتجدد اعتذارها واعتذار الاعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر ، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن ،وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث .