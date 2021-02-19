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أخبار البلد

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت شبكة قنوات النهار ، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود ، الذي جاء في برنامج " آخر النهار " على لسان الإعلامي تامر أمين ، اثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر، وفق بيانها

وأكدت الشبكة في بيان لها: " أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري ، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر  على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة  في كل المجالات" .

وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس ، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى الا بهن، وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة .

وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر ، وتجدد اعتذارها واعتذار الاعلامي تامر أمين  لكل سيدات مصر ، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن ،وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث .
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