نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

أصدر نقيب الاعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة اعلامية واحالته للتحقيق.





جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الاعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء .





وأكد نقيب الاعلامين احترام النقابة وجموع الاعلاميين لأهالينا جميعًا وخاصة في صعيد مصر .



