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أخبار البلد

نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:02 م
تامر أمين
تامر أمين
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حمادة خطاب
أصدر نقيب الاعلاميين النائب الدكتور  طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة اعلامية واحالته للتحقيق. 

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الاعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء .

وأكد نقيب الاعلامين احترام النقابة وجموع الاعلاميين لأهالينا جميعًا وخاصة في صعيد مصر .

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول أهالي الصعيد والأرياف.

وأكد المجلس الأعلى للاعلام، على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي على إثر موجة الغضب الذي أطلقوها. 
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