الأزهر في أسبوع.. نشر النماذج الاسترشادية لاختبارات جميع المراحل.. وفاة الدكتور أحمد طه الريان عضو هيئة كبار العلماء

الأزهر في أسبوع

نشر النماذج الاسترشادية لاختبارات جميع المراحل الأزهرية

وفاة شيخ المالكية الدكتور أحمد طه الريان عضو هيئة كبار العلماء

وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجي

التفاصيل الكاملة لامتحانات المعاهد الأزهرية





نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الأخبار المهمة المتخصصة في شئون الأزهر الشريف، وقطاعاته المختلفة.



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2020/ 2021.





كما نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول تسهيلا على طلاب المعاهد الأزهرية.





نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الفقيه، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية اليوم، الأربعاء.





وقال عنه شيخ الأزهر: "العالم الإسلامي قد فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم".





قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بجولة تفقدية لاختبارات الإيفاد ‏الخارجي في آخر مراحله -مرحلة المقابلة الشخصية- والتي تعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





‏رافق وكيل الأزهر خلال الجولة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس ‏جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو ‏زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.





أوضح وكيل الأزهر أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجي أفرزت مجموعة متميزة ‏من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهري هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية ‏فائقة. ‏





بثت قنوات التواصل الإجتماعي التابعة ، للأزهر الشريف، بثا مباشرا للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.





ونرصد في هذا التقرير كل الإجابات والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات المعاهد الأزهرية:





في البداية، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر يسير على خطى الدولة ويطبق ما تقرره من قرارات بشأن العملية التعليمية، موضحا أن قطاع المعاهد في اجتماعات مستمرة لاتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الجميع.





وأضاف الضويني، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أنه تم التأكيد على اجراء الامتحان مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في كافة المعاهد واللجان، مشيرا إلى أنه تم توفير كل المتطلبات للجان من ادوات تعقيم وقياس لدرجات الحرارة وغيرها من متطلبات الأثاث للجان، مشيرا إلى أنه تم النظر لكل مرحلة بما يتناسب معها ، فتم الإكتفاء بتقييم للمعلم لتلاميذ رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإبتدائي.





وقال وكيل الأزهر الشريف، إنه تم مراعاة كثرة المواد الأزهرية وستكون الأسئلة كلها في مستوى الطالب المتوسط، كما تم مراعاة كثرة الأسئلة للمرحلة الإعدادية ، فتم تخصيص يومين للصف الأول الإعدادي ويومين للصف الثاني الإعدادي، وثلاثة أيام للشهادة الإعدادية.





وأضاف، أنه كان من الصعب إرجاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتأجيله، ولذلك قرر شيخ الأزهر اجراء امتحانات للصف الثالث الإعدادي على ثلاثة أيام بامتحانات مجمعة، المواد الشرعية في يوم، المواد العربية في يوم، والمواد المشتركة مع التربية والتعليم في يوم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانوية، سيتم امتحانهم على خمسة أيام للصف الأول والصف الثاني، وكل صف منهما له أيام مختلفة عن الثاني.





أما الشهادة الثانوية، فتم تأجيلها لامتحانات نهاية العام وكل التفاصيل الاخرى بشانها ستحدد في وقت لاحق .





وقال وكيل الأزهر ، إنه تم الإتفاق على الغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للاجزاء المحذوفة، منوها بأن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، و تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة.





وأشار إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، منوها بانه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها





وأضاف أن الشهادة الإعدادية فقط سيتم تنظيم سير العمل فيها بالنسبة للجان، وبالنسبة للصفوف الأخرى ستكون لجانها في معاهدها الأصلية.





من جانبه، قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاعداد داخل اللجان في الامتحانات لن تزيد على 14 طالبا في كل لجنة، وسيتم اتباع الاجراءات اللازمة والاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.





وأضاف عباس، في البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات العام الحالي، أن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي تمت دراستهم حتى الآن ووافق شيخ الازهر على الإكتفاء بتقييم الطلاب من معليمهم حتى الآن، منوها أنهم سيبدأون من الفصل الدراسي الثاني مباشرة دون اجراء امتحانات لهم.





وأشار إلى أنه تم الإتفاق على أن الامتحانات ستكون تحريريا فقط، وسيتم تعويض الامتحانات الشفوية، من خلال التقييم المستمر خلال الدراسة، منوها أنه لا توجد امتحانات شفوية للطلاب.





وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الترم الاول ليس فيها نجاح ورسوب، ولكن ستعلن فقط الدرجات للطلاب ليعلموا موقفهم ويصححوا أوضاعهم وستجمع درجات الصفلين وستعلن نتيجته، منوها أنه بالنسبة لتصور الورقة الامتحانية، فإنه سيكون لكل مادة سؤال في الامتحان وداخل السؤال نقاط متعددة.





وذكر أن هناك رقابة محكمة على وضع أسئلة الامتحانات ووضع الأسئلة بشكل يناسب جميع الطلاب، موضحا، أنه بالنسبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني وعملية التقييم الشهري، فإنه سيكون تراكمي وليس لكل شهر على حدة، فكل شهر سيجمع دروس الشهور التي قبله.





وأوضح، أن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، منوها أنه تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.





وذكر أنه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها.





وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.





وأضاف عباس، أن امتحان القرآن الكريم سيكون في المقرر وليس تراكميا في امتحانات الترم الأول، أما في امتحانات التقييم في الفصل الدراسي الثاني سيكون الامتحان تراكمي، مشيرا إلى أن الغرض من الامتحان هو أن يحقق كل طالب ثمرة جهده طوال العام، وعلينا احترام جهد كل طالب ونمنحه حقه في الدرجات، مناشدا المعلمين بالإلتزام والحرص على توعية الطلاب لتمر الطلاب بخير كعادة كل عام.



