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أخبار البلد

تمهيدا لرعايتهم.. سعفان: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة تقوم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة  وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار إلي أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حاليا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدًا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وأضاف الوزير قائلا : إنه يجري -أيضا- حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لرعايتهم ومساندتهم، وتم البدء بلقاءات الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا. 

وتلقى الوزير تقريرا بالصور عبر مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد أوضح فيه أحمد حسين طليب  مدير المديرية أن المديرية تقوم بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالمحافظة .

تمهيدا لرعايتهم.. سعفان: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل
تمهيدا لرعايتهم.. سعفان: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل
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