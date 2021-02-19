مبسوط إني شوفتك.. عصام الحضري يوجه رسالة لوليد سليمان

شارك عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق متابعيه عبر صفحته على إنستجرام صورة مع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.





‬‏وعلق عصام الحضري على الصورة: "‪الف مليون سلامة يا وليد يا حبيبي سعيد ومبسوط جدًا اني شوفتك وقابلتك وربنا يشفيك سريعًا وان شاء الله ترجع وتعود في أسرع وقت"



ويبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهودًا كبيرة على مدار الساعات القليلة المقبلة لتجهيز أيمن أشرف ووليد سليمان للحاق برحلة الفريق إلى تنزانيا بعد شكواهم من العضلة الخلفية وتغيبهم عن مباراة المريخ السوداني التي جرت ، الثلاثاء الماضي ، باستاد القاهرة.





واستقر مجلس إدارة الأهلي على تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها على حساب الزمالك في النهائي الشهير الذي جرى في 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.





كما يحاول الجهاز الطبي تجهيز علي معلول وإمكانية السفر مع البعثة، لكن اللاعب يشعر بحاجته للراحة لتجنب تفاقم إصابته، وكشف عضو بالجهاز الفني أن أيمن أشرف وصلاح محسن سوف يكونون ضمن البعثة الحمراء، ولكن هناك صعوبة في لحاق معلول ووليد.





وقال إن ناصر ماهر يحتاج إلى أسبوع آخر للدخول في التدريبات الجماعية القوية، حيث إنه يتدرب بالكرة ولكن دون أي التحامات مع زملائه لتجنب تجدد إصابته بعد إجراء جراحة في الكتف.