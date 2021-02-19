ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مبسوط إني شوفتك.. عصام الحضري يوجه رسالة لوليد سليمان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:54 م
عصام الحضري ووليد
عصام الحضري ووليد سليمان
Advertisements
مصطفى كرم

شارك عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق متابعيه عبر صفحته على إنستجرام صورة مع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

‬‏وعلق عصام الحضري على الصورة: "‪الف مليون سلامة يا وليد يا حبيبي سعيد ومبسوط جدًا اني شوفتك وقابلتك وربنا يشفيك سريعًا وان شاء الله ترجع وتعود في أسرع وقت"

ويبذل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهودًا كبيرة على مدار الساعات القليلة المقبلة لتجهيز أيمن أشرف ووليد سليمان للحاق برحلة الفريق إلى تنزانيا بعد شكواهم من العضلة الخلفية وتغيبهم عن مباراة المريخ السوداني التي جرت ، الثلاثاء الماضي ، باستاد القاهرة.

واستقر مجلس إدارة الأهلي على تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها على حساب الزمالك في النهائي الشهير الذي جرى في 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة.

كما يحاول الجهاز الطبي تجهيز علي معلول وإمكانية السفر مع البعثة، لكن اللاعب يشعر بحاجته للراحة لتجنب تفاقم إصابته، وكشف عضو بالجهاز الفني أن أيمن أشرف وصلاح محسن سوف يكونون ضمن البعثة الحمراء، ولكن هناك صعوبة في لحاق معلول ووليد.

وقال إن ناصر ماهر يحتاج إلى أسبوع آخر للدخول في التدريبات الجماعية القوية، حيث إنه يتدرب بالكرة ولكن دون أي التحامات مع زملائه لتجنب تجدد إصابته بعد إجراء جراحة في الكتف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

محاولات طبية مكثفة لتجهيز وليد سليمان وأيمن أشرف لرحلة تنزانيا

الأهلي يفقد جهود الشحات ووليد سليمان ومعلول أمام سيمبا وغموض موقف طاهر من رحلة تنزانيا

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

قبل لقاء سيمبا .. تاريخ مواجهات الأهلي مع بطل تنزانيا

ترشيحاتنا

وفاة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق

لأول مرة.. الكرملين يكشف رتبة بوتين العسكرية في الجيش

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ميسي

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

ماذا يحدث للجسم عند تناول مخلل الكرنب؟ .. فوائد صحية رائعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات