برلماني يطالب الأعلى للإعلام بتوقيع الجزاء على تامر أمين حتى يكون عبرة لغيره

أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، ضد الإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته المسيئة عن الصعايدة، مشيرا إلى أن المجلس قرر وقف برنامج تامر أمين لحين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.





كما أشاد محسن في بيان له، بتأكيد الأعلى للإعلام على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة، مطالبا بضرورة توقيع الجزاء على تامر أمين حتى يكون عبرة لمن يتطاول على أهالي الصعيد أو غيرهم من فئات الشعب المصري، حيث نص الدستور على احترام جميع المواطنين وعدم المساس بكرامتهم.





وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن ثقته في المجلس الأعلى للإعلام وكافة مؤسسات الدولة في تطبيق القانون والدستور والحفاظ على كرامة المصريين، مثمنا استجابة المجلس السريعة لمطالب النواب بشأن التحقيق مع تامر أمين ومحاسبته على تصريحات المسيئة، التي أثارت غضب أهالي الصعيد والريف وكذلك النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب.



