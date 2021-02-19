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رياضة

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أسندت شبكة بي إن سبورت الرياضية مهمة التعليق عل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، للمصري أحمد الطيب.

ويواجه الأهلي سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 7.

كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة  الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تغلب سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة، علي متن طائرة خاصة، لخوض مباراة سيمبا.

ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.

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