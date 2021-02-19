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اقتصاد

البورصة الأردنية ترتفع بنسبة 0.83 % في أسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:13 م
البورصة الاردنية
البورصة الاردنية
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.83%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1749.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 7.2%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 33.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، بلغت 27.1 مليون سهم، نفذت من خلال 12736 صفقة.
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