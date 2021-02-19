البورصة الأردنية ترتفع بنسبة 0.83 % في أسبوع



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 7.2%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 33.1 مليون دينار للأسبوع السابق.





أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، بلغت 27.1 مليون سهم، نفذت من خلال 12736 صفقة.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.83%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1749.4 نقطة.