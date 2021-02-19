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فن

عصام السقا: تامر أمين حب ياخد اللقطة على حساب الصعايدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:07 م
عصام السقا
عصام السقا
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مصطفى كرم

استنكر الممثل عصام السقا تصريحات الإعلامي تامر امين عن الصعايدة والأرياف في برنامجه امس على قناة النهار .

وكتب عصام السقا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "ياستاذ تامر امين لما تحب تاخد اللقطة مش علي حساب الصعايده لأنهم أكبر وأنضف مليون مره من انك تذايد عليهم او علي كرامتهم اتمني ان البرنامج بتاعك يتوقف ويتحقق معاك علشان الموضوع مايعديش مرور الكرام ياتامر ياللي مش أمين".

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي  تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "، وذلك  لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.

 وقال تامر امين فى الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة. 

وتابع امين :  في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".

واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.

 ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا :  بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها

واكد تامر امين : في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".

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