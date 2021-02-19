وزير التعليم: رصدنا مافيا ومشاكل مسكوت عنها في الدبلومة الأمريكية .. وهكذا تدخلت الدولة لإنقاذ الطلاب

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وقال وزير التربية والتعليم : عندما ظهرت أزمة فيروس كورونا في العالم كله العام الماضي ، حدثت أزمة امتحان السات الذي قررت الكوليدج بورد إيقافه في مصر، فحاولت الدولة المصرية جاهدة أن تتحرك لمساعدة الطلاب الذين فوجئوا بإلغاء امتحان السات في وقت لم يكن هناك فيه بديل آخر أمامهم لإنقاذ مستقبلهم الدراسي.





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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أزمة إلغاء امتحان السات حدثت في آخر اغسطس 2020 ، وهو ما أثر سلبا على طلاب الدبلومة الأمريكية وقتها ، وقال وزير التربية والتعليم أن السبب في هذه الازمة هو أن هناك مافيا في التعليم الدولي ، أن هناك ناس تنظم رحلات لطلاب G11 & G12 بالدبلومة الامريكية للحصول على "سكور عالي " في الامتحان "بالفلوس" في اي دولة اخرى ثم يعود هؤلاء الطلاب لمصر للاستحواذ على اماكن زملاءهم المجتهدين الذين ذاكروا ودخلوا الامتحان في مصر وحصلوا بمجهودهم على سكور اقل ، عند التقدم لتنسيق الدخول للجامعات ، وهو ما كان يقضي تماما على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، وبسبب مثل هذه المخالفات قررت الكوليدج بورد الامريكية ان تبلغ الحكومة المصرية ايقاف امتحانات السات في مصر لمدة 18 شهر ابتدائا من 31 اغسطس 2020 .





وأشار وزير التربية والتعليم : أن أي دولة في العالم عندما يأتي لها شهادة خارجية لابد أن تقوم بتقييمها ومعادلتها ، وبالتالي قولنا انه بعد تاريخ 14 فبراير لن تقبل مصر اي درجات لامتحانات السات على الاطلاق تفاديا لهذه المافيا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.





وقال وزير التربية والتعليم ، انه في إطار سعي الوزارة لمحاولة مساعدة طلاب الدبلومة الامريكية ، تم اللجوء لـعمل امتحان EST وهو امتحان مصري يحمي ابناءنا طلاب الدبلومة الامريكية من سيطرة مافيا التعليم الدولي ولحماية الامن القومي ، لافتا ان هذا الامتحان يعده خبراء دوليين وهو امتحان مناظر للسات وبنوك اسئلته وسحابته الالكترونية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم المصرية وليس اي من سماسرة الامتحان منعا للتسريب والغش ، وبالتالي هذا الامتحان لا يعني تمصير الدبلومة الامريكية .





وأعلن وزير التربية والتعليم قراراته الجديدة بشأن طلاب الدبلومة الامريكية ، التي تتمثل فيما يلي :





- الامتحان المصري EST سيكون هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع إعطاء فترة سماح لمدة ٦ شهور (من ١٥ فبراير ٢٠٢١ حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢١) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).

- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة ، بحيث يقوم الطالب بعمل دمج بين نتيجة الطالب في امتحانات سابقة للسات مع EST مثلا .



